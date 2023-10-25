Cumhuriyetin 100. Yılında Tarım Paneli Gerçekleştirildi

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Düzce Kent Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Tarım’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen tarım paneli, Düzce Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Şüheda Omurca’nın moderatörlüğünde düzenlenen panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber 4.Tarım Paneli ve Kent Konseyi - Kadın

Meclisi Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu tarafından yürütülen Tarım Sokağına katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BelTur A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Düzce Belediyesinin gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlere yönelik gerçekleştirdiği paylaşımında, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlarıyla Düzce’deki atıl arazilerin tarımsal faaliyetlere yönelik değerlendirildiğini, FÜPAŞ arazisi olarak bilinen bölgenin de tarım ürünleri noktasında kullanıldığını, şehrin bir çok bölgesinde gerek tarımla uğraşan çiftçiler gerekse de kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yılmaz, “Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ekmeklerimizi kendimiz üretiyoruz. 62 çeşit ürünle e-ticaret sitelerinde yerimizi aldık. Düzce’yi ve ürünlerini tanıtıyoruz. Tarladan sofraya mottosu ile çalışıyoruz. Sürdürülebilir tarım yapma gayretindeyiz” dedi.

Panelde, daha sonra sırasıyla Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nilüfer Kadın Kooperatifi, Düzce Tarım ve Kadın Kooperatifi, Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ve Kadın Girişimciler ‘Tarımsal Faaliyetler’ başlıkları altında bilgi sunumu gerçekleştirdi.

‘Tarımda Girişimcilik ve Kadın Hikayeleri’ konusunun işlendiği panelin sonunda ise günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek, panelistlere teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi.



Bu e-posta iletisi ve ekindeki dosyalar gizlidir ve yalnız gönderilen kişi ya da kurumun kullanımı içindir. Size yanlışlıkla gönderilmişse lütfen gönderen kişiye bilgi veriniz ve iletiyi sisteminizden siliniz.

Düzce Belediyesi bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir

hukuksal sorumluluk taşımaz ve kabul etmez.