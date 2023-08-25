DAİMFED yanan Adana TSYD binasını yeniden yapıyor! ''Önümüzdeki hafta temelini atacağız''

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında yanan TSYD binasının yeniden yapılmasıyla ilgili protokol imzalandı.

ADANA'DA YANAN TSYD BİNASI YENİDEN YAPILIYOR!

Protokol imza töreninde konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yangın sonrası TSYD’de incelemelerde bulunduklarını da hatırlatarak, “Yangın sonrası yönetim olarak bir araya geldik ve ne yapabiliriz diye konuştuk. Üyemiz olan Yıldırım Uluğ üstlenebileceğini söyledi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Spor Yazarları Derneği, bizim için önemli bir yer tutmaktadır. Allah tekrarını yaşatmasın. Yeni dernek binası projemiz 2 ay gibi kısa bir sürede firmamız tarafından tamamlanacak. Firmamız da önümüzdeki hafta temelini atacak inşallah” dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer de göstermiş oldukları duyarlılık için DAİMFED’e ve üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer ve projeyi yapacak firma temsilcisi arasında protokol imzalandı.