Dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak kutladı.

Van Dive Ank Dalış Okulu dalgıçları, Van Gölü açıklarında yaptıkları dalışta su altı ve yüzeyde Türk bayrağı açarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak kutladı.
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Van Dive Ank Dalış Okulu dalgıçları, Van Gölü açıklarında yaptıkları dalışta su altı ve yüzeyde Türk bayrağı açarak Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı.

Dalgıçlardan Yusuf Ekinci, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın denizlerdeki bağımsızlığı ifade ettiğini, bu kapsamda Van Gölü'nde kutlama yaptıklarını söyledi.

Ömer Faruk Mengi ise etkinlikte Van Gölü'nün geleceğine de değindiklerini belirterek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.' sözünden yola çıkarak, Van Gölü'nü ülkemizde ve dünyada tanıtıp ön plana çıkarmak istiyoruz." dedi.

Dalgıçlar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Van Gölü'nde Türk bayrağı açarak kutladı. - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı van
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