Darıca'ya halk sağlığı ve kültür merkezi! 45 bin kişi kapasiteli proje hayata geçti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık açılış konuşmasını yaptı ve Rüstem Metin Yurtsever’e teşekkür etti.

- Yaklaşık bin 800 metre kapalı alanda, 8 doktorlu sağlık ocağı ile beraber içerisinde konferans salonu bulunan gençlik merkezi noktasında bir kütüphaneyi ve kültür merkezimizi bugün hizmete açmış bulunmaktayız.

Başkan Bıyık, Darıca Belediyesi olarak öncelikli konularından birisi de deprem olduğunu ifade etti

- Darıca bölgemizde 329 dairelik bir kentsel dönüşüm projemizi gerçekleştirip toprak sahiplerine teslim ettik. Darıca 24 kilometrekarelik dar bir alan. Özellikle 1999 depremi öncesi yapılaşmalarda, kooperatif binaları öncelik almak kaydıyla buralarla alakalı hep iş birliği içerisindeyiz. Ümit ediyoruz ki büyükşehir belediyemiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber o vatandaşlarımızın da kentsel dönüşüm noktasındaki beklentilerine ivedilikle cevap vereceğimize inanıyoruz.

Açılışta işadamı Rüstem Metin Yurtsever de konuştu.

- Darıca Belediyesi öncülüğünde inşa edilen halk sağlığı ve kültür merkezimizin her bir alanı halkımıza fayda getirmesi için projelendirilmiş ve sadece halkımıza hizmet için var olmaya devam edecektir. Kompleks içerisinde eğitim alanları, konferans salonu, çalışma ofisleri ve halk sağlığı merkezi gibi birçok alanı bir arada bulunduruyor. Yaklaşık 45 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteli kompleks olması itibariyle Türkiye’de nadir gerçekleştirilmiş yapılardan biri olmuştur.

Açılışa katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.