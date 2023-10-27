Datçalı Köylüler Vatan Partisi'ne Başvurdu

Datça köylüleri CHP’li belediyenin köylerine çöp dökmesine karşı harekete geçti.



10 yıldır belediyenin çöpleri köydeki futbol sahasına döktüğünü belirten köylüler, defalarca belediyeye başvurduklarını ve sonuç alamadıklarını belirtti.



Yazı Köyü sakinlerinden Atilla Yorulmaz ve Mehmet Burçak, köyün tarihine zarar veren ve turist çekmesini engelleyen bu soruna karşı yetkililere seslendi.



Köylüler, son çare olarak Vatan Partisi’ne başvurdu.



Vatan Partisi Datça İlçe Başkanlığını ziyaret eden köylüler, “Ne yapılması gerekiyorsa yapalım.” dedi. İlçe Başkanı Bülent Kara ve parti yöneticileri, ziyaretin ardından köyü ziyaret ederek yerinde incelemeler yaptılar ve çözüm için ne gerekiyorsa yapacakları sözünü verdiler