Datçalı Köylüler Vatan Partisi'ne Başvurdu

Muğla’nın Datça ilçesi Yazı köylüleri, CHP’li Datça Belediyesinin köylerine çöp ve moloz dökmesine karşı mücadele başlattı. Defalarca belediyeye başvuran ama sonuç alamayan yurttaşlar Vatan Partisi’nden yardım istedi.

Son Güncelleme:

Datça köylüleri CHP’li belediyenin köylerine çöp dökmesine karşı harekete geçti.

10 yıldır belediyenin çöpleri köydeki futbol sahasına döktüğünü belirten köylüler, defalarca belediyeye başvurduklarını ve sonuç alamadıklarını belirtti.

Yazı Köyü sakinlerinden Atilla Yorulmaz ve Mehmet Burçak, köyün tarihine zarar veren ve turist çekmesini engelleyen bu soruna karşı yetkililere seslendi.

Köylüler, son çare olarak Vatan Partisi’ne başvurdu.

Vatan Partisi Datça İlçe Başkanlığını ziyaret eden köylüler, “Ne yapılması gerekiyorsa yapalım.” dedi. İlçe Başkanı Bülent Kara ve parti yöneticileri, ziyaretin ardından köyü ziyaret ederek yerinde incelemeler yaptılar ve çözüm için ne gerekiyorsa yapacakları sözünü verdiler

# Datça # vatan partisi # köylü
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar Cumhuriyet'in 100. Yılında Bitmeyen Yalanlar! - Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz - Beyhan Korkman Cumhuriyet'in 100. Yılında Bitmeyen Yalanlar! - Yalancının Mumu - Çağdaş Cengiz - Beyhan Korkman 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz...