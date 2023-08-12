Dededen kalma atıl araziyi lavantayla şenlendirdi! Elazığ'da Gülsüm Kaya'nın lavanta bahçesi görenleri büyüledi

Çocukluğundan beri doğaya ve bitkilere ilgisi olan Gülsüm Kaya, lavanta ekmeye karar verdi.

"Aromaterapi, tıbbi aromatik bitkiler, doğal kozmetik ve tarım" gibi alanlarda eğitim aldı.

Elazığ merkez Hankendi köyünde dededen kalma 3 dönümlük atıl araziye 4 yıl önce lavanta ekti.

Lavantadan yağ, sabun, krem gibi ürünler elde ederek, bu ürünlerin internette satışını yapıyor.

Kaya bu işi severek yaptığını söyledi.