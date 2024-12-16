Denizcileşme Platformundan çağrı: "Denizcilik bakanlığı kurulmalı"

Antalya Denizcileşme Platformu, Denizcilik Bakanlığı kurulmasını talep etti. Platform, Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği mavi vatanın güvenliği ve gelişimi için bakanlık kurulmasının zorunlu olduğu görüşünde...

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Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, Mavi Vatanın temizliği ve güvenliği Türk denizciliği için hayati önemde...

Antalya’daki limanlar ve balıkçı barınakları, bölgenin deniz turizmi için yetersiz kalıyor.

- Antalya Balıkçı barınağı, Antalya limanı, Kemerde ki marinalar Alanya’ daki marinalar yetersiz kalıyor. Nehir marinalarını harekete geçirmemiz Antalya’ ya yeni marinalar kazandırılması, arz talep çerçevesi şeklinde gerekli.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, deniz turizmi için yeni bakım yerlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

- Jeopolitik olarak, Antalyanın önemi ve Manavgatın önemi. Manavgatın yat çekek, bakım, tamir yerinin önemi. Bölgemizdeki tekneler büyüdü. Akdenizi dolaşan tekneleri refit dediğimiz tamir bakım onarım için ve bölgemize çekmemiz için yeni çekek yerlerine ihtiyaç var. Bunun için yat çekek yerleri büyük önem arz ediyor.

İzzet Ünlü, mavi vatanın güvenliği ve gelişimi için Denizcilik Bakanlığının kurulmasını talep etti.

- Bir marina yapmak için bürokratik olarak 37-38 tane firma imza gerekiyor. Bakanlık dolaşılması gerekiyor. Müdürlüklerin dolaşılması gerekiyor. Bunun için Türkiye’ nin jeopolitik ve mavi vatanın gelişimi için tek elden bu işlerin yönetilmesi için Denizcilik Bakanlığının kurulması şart.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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