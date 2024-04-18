Denize giren adam hayatını kaybetti!

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde denize giren bir kişi boğuldu.

Denize giren adam hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Merkez Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı yanındaki sahilde yaşandı.

Edininen bilgiye göre, sahilde bir şahsın hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın denizde boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden şahsın 30 yaşındaki Mustafa Özbak olduğunu tespit etti.


Polisin incelemesi sonrasında Özbak'ın cansız bedeni, cenaze aracı ile ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sahil # boğulma
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