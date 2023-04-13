Denizlerde av yasağı başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2022-2023 balıkçılık sezonu özellikle palamut avcılığı bakımından çok verimli geçerken, son yılların en fazla palamut avlanan av sezonu oldu. Sezon başından kasım ayına kadar fazla av vermeyen hamsi ise kasım, aralık ve ocak aylarında yoğun olarak yakalandı.

Bakanlıkça şubatta yapılan çalışmalarda, avlanan hamsilerde yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve kondisyonunun da (et verimi) düşük olduğu tespit edildi.

Bundan dolayı, balıkçılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri ve Bakanlık bünyesinde oluşturulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu üyesi ilgili akademisyenlerin önerileri doğrultusunda 21 Şubat'tan itibaren sezon sonuna kadar (15 Nisan 2023) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında hamsi avcılığı durduruldu.

Stokların korunması için alınan bu tedbirin gelecek yıllardaki avcılığa olumlu etkisi bekleniyor.

Aynı gerekçeyle 2020-2021 balıkçılık sezonunda Karadeniz'de İstanbul Boğazı ile Gürcistan sınırı arasında kalan bölge hamsi avcılığına kapatılmış ve sonraki sezonlarda olumlu etkileri görülmüştü.

Av yasağının uygulandığı sürede, küçük ölçekli balıkçılardan gelenlerle ve yetiştiriciliği yapılan balıklarla yaz sezonu boyunca halkın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunuyor.

GEÇEN YIL TOPLAM 199 BİN 702 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önem arz ediyor.

Bakanlık tarafından hem sürdürülebilir balıkçılığın temini hem de yasalara uygun avcılık yapmakta olan balıkçıların haklarını korumak için 7 gün 24 saat denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda geçen yıl toplam 199 bin 702 denetim gerçekleştirildi, Kaçak avcılıkla elde edilen 480 ton su ürününe el konuldu, 8 bin 21 kişi ve iş yerine idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uygun avlanmayan 169 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.

YENİ SEZON 1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2023'te başlayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise bu yasaktan muaf olup avcılık yapmaya devam edebilecek.