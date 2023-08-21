Denizli'de traktör devrildi! 1 can kaybı var

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Battal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'de traktör devrildi! 1 can kaybı var

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Battal (65) idaresindeki traktör, Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Battal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Battal'ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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