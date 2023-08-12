Deprem bölgesinde enkazda yetişen kavun ve karpuzlarda hasat zamanı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Hatay'ın yeniden eski haline dönebilmesi için hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkazların yerinde ise kendiliğinden yetişen sebze ve meyvelerse hasat olgunluğuna ulaştı.

Hatay Antakya ilçesi Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı, terk etmediği mahallesinde enkazlar da yetişen kavunların ve karpuzların hasadına başladı.

BİTKİLERİMİZ ENKAZIN İÇERİSİNDE YETİŞMEKTE!



Celal Sarı, enkazlar da yetişen sebze ve meyveleri tükettiklerini dile getirerek “Depremden sonra Emek Mahallesi’nde enkazların içerisinde bulunan karpuz ve kavunun koparımına başladık. Şuan da olan sebze ve meyvelerimizi toplayıp, afiyetle yiyoruz. Depremde bir çok bina hasar gördü, her yer enkaz halde. Bitkilerimiz enkaz içerisinde yetişmekte. Bu günde hasat yaptık. Arada bir gelip, sabah kahvaltılarına domateslerimizi topluyoruz ve organik bir şekilde yiyoruz” dedi.



Enkaz içerisinde kavun ve karpuz hasadının ilginç olduğuna dikkat çeken Hakan Tepeli, “İlginç bir durum. Muhtarımı ziyarete geldim, enkazda gezinirken kavun ve karpuz topluyoruz. Çok şaşırdım, aklıma gelmeyen başımıza geldi” şeklinde konuştu.