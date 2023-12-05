Deprem Sonrası İncelemeler Yapılıyor

Bursa'da yaşanan depremin ardından ekiplerin incelemeleri devam ediyor. İstanbul Avcılar'da dün boşaltılan binada hasar tespit edilmedi.

Deprem Sonrası İncelemeler Yapılıyor

Marmara Denizi'nde dün meydana gelen depremin ardından hasar aldığı iddiasıyla tahliye edilen Avcılar'daki binada incelemeler tamamlandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın sakinleri, depremin ardından yapıdan ses duydukları gerekçesiyle belediye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesine bağlı ekipler, tedbir amacıyla binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Boşaltılan binada bulunan 34 kişiden 24'ü otellere yerleştirilirken, diğer 10 kişi ise geceyi akrabalarının evinde geçirdi.

Ekipler, incelemeler sonrasında durumun binada oturulmayacak düzeyde olmadığını değerlendirdi. Apartman sakinleri de bunun üzerine yeniden evlerine yerleşti.

# deprem # Büyük Marmara depremi
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