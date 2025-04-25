Deprem sonrası okullar tatil edildi!

Aynı bölgede saat 07.29’da 3.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Simav’daki sarsıntılar saat 10.20’de 4.6 büyüklüğündeki yeni bir depremle devam etti. Art arda yaşanan depremler, ilçede ve çevre köylerde endişeye neden oldu.

📌 Simav'da okullar bir gün tatil edildi

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Simav ilçesi ve çevresindeki köylerde tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.