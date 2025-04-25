Deprem sonrası okullar tatil edildi!
Kütahya'nın Simav ilçesi sabah saatlerinden bu yana art arda depremlerle sarsılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı saat 07.23’te meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki depremin yerin 8.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Aynı bölgede saat 07.29’da 3.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.
Simav’daki sarsıntılar saat 10.20’de 4.6 büyüklüğündeki yeni bir depremle devam etti. Art arda yaşanan depremler, ilçede ve çevre köylerde endişeye neden oldu.
📌 Simav'da okullar bir gün tatil edildi
Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Simav ilçesi ve çevresindeki köylerde tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.