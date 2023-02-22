Depremde hasar görmüştü: O hastanedeki hastalar nakil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edilmesi üzerine, hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Depremde hasar görmüştü: O hastanedeki hastalar nakil edildi
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Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edildiğini hatırlattı.

Bunun üzerine hastanede tedavi gören hastaların Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine nakillerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Koca, "Deprem izolatörlü yeni Güney Seyhan Hastanemizse kapasitesiyle göreve hazır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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