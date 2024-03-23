Depremzede vatandaşın dükkanını soydular!

Yürek burkan olay, Malatya'da meydana geldi. Depremzede esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

Depremzede vatandaşın dükkanını soydular!
Editör: Yağmur Biçen
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İş yerindeki hırsızlık, 6 Şubat’ta depremin yaşandığı saat olan 4.17’de gerçekleşmesi ise üzücü bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.
6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan illerden biri olan Malatya’da, esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan çarşıya gelen yüzü maskeli 2 şüpheli, bir cep telefonu dükkanının önünde beklemeye başladı.

Çevreyi gözetlediği görülen 2 şahsın, daha sonra ellerindeki taşla iş yerinin camını kırarak vitrinde bulunan cep telefonlarını alması an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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