Depremzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten oluşturabilecek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

Evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar, eşyalarının yanı sıra kimliklerini de deprem bölgesinde bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzede vatandaşların, kendilerinin, vasisi oldukları kişilerin veya velisi oldukları 15 yaş altındaki küçüklerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet üzerinden oluşturabileceği belirtildi.

Geçici kimlik belgesi oluşturulması durumunda mevcut kimlik kartı iptal edilecek. Sadece yerleşim yeri veya diğer adresi afet bölgesi olan kişilerin yararlanabileceği hizmetten, sadece yeni kimlik kartı olan afetzedeler faydalanabilecek.

3 AY GEÇERLİ OLACAK

e-Devlet'ten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

Hizmetin kullanılması neticesinde iptal edilecek olan mevcut kimlik kartının yerine yenisinin alınabilmesi için en uygun zamanda herhangi bir nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.