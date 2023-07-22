Dev konteyner gemisi Kocaeli'ye geldi! 395,4 metre uzunluğunda 59 metre genişliğinde

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri Kocaeli'ye geldi.

"MSC Zoe" isimli devasa gemi 395,4 metre uzunluğa ve 59 metre genişliğe sahip. Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'na yanaşan gemi 19 bin 224 TEU taşıma kapasitesine sahip.

Panama bayraklı konteyner gemisi, başta sanayi sektörü olmak üzere birçok alandaki yüklerin bulunduğu konteynerlerin indirme ve bindirme işlemi tamamlandıktan sonra güzergahına devam etti.

Limandan yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin sanayi anlamında bölgenin en önemli kentlerinden biri konumunda yer aldığı ifade edildi.

Ticaret ağının kusursuz ilerlemesi adına operasyonların sürekli güncellendiği belirtilen açıklamada, liman terminalinin 922 metrelik rıhtımında modern dizaynı ve teknolojik ekipmanlarıyla şu anda dünyanın büyük konteyner gemilerinden biri olan "MSC Zoe"nin ağırlandığı kaydedildi.