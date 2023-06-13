Dev yolcu gemisi "Norwegian Jade" Bodrum'da: 2 bin 588 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" gemisi Muğla'ya geldi. Rodos Adası'ndan sonraki rotası Bodrum olan 294 metrelik dev yolcu gemisi Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştı.

Kruvaziyerde çoğu ABD'li 2 bin 588 yolcu ile 1019 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular, sahilde yürüyüş yaparak, Bodrum Antik Tiyatrosu başta olmak üzere ilçedeki tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, yoğun ilgi gösterdi.

İlçede geçen ay da konuk edilen "Norwegian Jade", akşam saatlerinde Mikanos Adası'na gitmek üzere demir alacak.