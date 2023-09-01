Didim'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon! 47 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-4305) tarafından hareketli motor yat durdurularak, içerisindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

DİDİM'DE DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON