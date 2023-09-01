Didim'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon! 47 göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde motor yat içerisindeki 47 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon! 47 göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-4305) tarafından hareketli motor yat durdurularak, içerisindeki 47 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

DİDİM'DE DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK OPERASYON

Didim'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon! 47 göçmen yakalandı - Resim : 1

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