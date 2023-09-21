Divriği'de buğday üreticisi kan ağlıyor!

Sivas'ın Divriği ilçesinde buğday eken bir çiftçi, ürününü geçen yıl 7 liraya, bu yıl ise 6 buçuk liraya verdi. Üstelik 2023 buğday fiyatı 8 lira 25 kuruş olarak açıklanmıştı. Milletin efendisinin tarladaki haline yaşadıkları sıkıntılara gelin hep birlikte bakalım.

Editör: Lale Delidağ
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Elinde küreği harmanda ter döküyor, borçlarını ödemek, gelecek sezona hazırlanmak için.

Aşır Şar buğday üreticisi. Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Yağbasan Köyü'nde üretime katkı sunuyor. İlk yakındığı konu girdi maliyetleri.

Ürünü hasat etti, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yolunu tuttu. Ancak büyük hayal kırıklığı yaşadı. 2023 buğday fiyatı 8 lira 25 kuruş açıklanmışken o buğdayını 6.5 liraya satabildi.

Gecesi gündüzü çalışarak geçen çiftçi emeğinin karşılığını almak istiyor.

Girdi maliyetleri nerdeyse yüzde 100'ün 200'ün üzerinde zamlandı. Çiftçinin talebi ortak. Yöneticilere harmanından seslendi. Çözüm istedi.

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# Sivas # divriği # buğday # çiftçi
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