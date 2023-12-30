Diyarbakır Anneleri Kararlı

Şeyma, Mehmet, Eren, Fadime ve daha nice gencimizin elinden kalemini, düşlerini, geleceğini aldılar. Dağa kaçırdılar. Anneleri onlar için yılmadan mücadele ediyor. Evlat nöbeti büyüyor. Pınar’ın annesi de nöbete başladı.



PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklar için 3 Eylül 2019’da başlayan nöbette, aile sayısı 372’ye çıktı. 46 aile evladını, terör örgütünün pençesinden çekip çıkardı. Şimdi sıra Mardin Dargeçitli Menci Seyhan’da… Kızı Pınar, lise eğitimine daha yeni başlamıştı. Pınar’dan 2016 yılından bu yana haber alınamıyor.



Anne İmmihan Nilifırka da oğlu Mehmet için nöbette.

Nazlı Sancar, kızı Şeyma için mücadele ediyor.

Fadime Aksu, oğlu Eren’e bir an önce kavuşmak istiyor.

Kızı Fadime için Hatice Levent, yıllardır HDP İl Binasının önünde eylemde.

'Evlat Hasretinin Sona Erdiği Yıl'

Diyarbakır anneleri, 2023’ü yine mücadele ile uğurluyor. 2024’ün 'evlat hasretinin sona erdiği yıl' olmasını diliyorlar. Bir de “HDP kapatılsın” istiyorlar.



Anneler evlatlarına kavuşuncaya ve HDP’nin kapatılıp, terörün kökü kazılıncaya kadar mücadele de kararlı.



