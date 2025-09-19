Diyarbakır Sur’da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde Ramazan T. yönetimindeki 21 SC 165 plakalı öğrenci servisi, arkasından gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüyle birlikte 8 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

