Bıçaklı kavga kötü bitti! Boynundan yaralanan genç, hayatını kaybetti

Diyarbakır’da dün 2 şahıs arasında meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçaklı kavga kötü bitti! Boynundan yaralanan genç, hayatını kaybetti
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Dün öğlen saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde bir kıraathanede meydana gelen olayda , aralarında husumet bulunan 2 şahıs, kıraathanede oturdukları esnada tartıştı. Tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 27 yaşındaki Oktay Baran, ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Baran, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Baran hayatını kaybetti. Baran’ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Diyarbakır # diyarbakır # kavga # cinayet
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