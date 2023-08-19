Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde ortaya çıkan orman yangını söndürüldü. 12 hektarlık alan zarar gördü.

Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Kuyular ile Çukur Mahallesi arasındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve 30 işçi ile 2 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı katıldı.

Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olmasından dolayı zorluk yaşayan ekiplere, askeri helikopter de destek verdi.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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