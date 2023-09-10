Diyarbakır'da hırsızlık operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Suçla Sinerjik Mücadele Projesi başlatıldı. Proje kapsamında, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "aport" ismi verilen operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda çeşitli adreslere ekipler tarafından eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 10 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Irak'a kaçmak için plan yapan zanlılardan, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin, yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı, aranan şüpheliler arasında kardeşinin de bulunması üzerine yakalandığı ve gerçek kimliğinin parmak izinden tespit edildiği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.