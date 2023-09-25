Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonları

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken, 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik 15 günde 47 operasyon düzenleyerek 55 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 32 bin 777 paket sigara, 2 bin 482 farklı markalarda güneş gözlüğü, 12 bin 648 litre akaryakıt, 118 cep telefonu ve çok sayıda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi



Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen akaryakıtın bulunduğu tankere de el konulduğu belirtildi.