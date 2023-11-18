Diyarbakır’da Kamyonet İle Pikap Çarpıştı: 7 Yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde pikap ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da Kamyonet İle Pikap Çarpıştı: 7 Yaralı
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Alınan bilgilere göre, Güçlü köyü mevkiinde 54 DZ 923 plakalı kamyonet ile plakası öğrenilmeyen pikap çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sürücü A.G. (56), sürücü S.O. (36), A.M. (71), D.O. (12), C.Y.O (2), S.O. (30) ve A.O. (6) ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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