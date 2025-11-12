Diyarbakır'da kaybolan polis memurundan acı haber: Cansız bedeni sazlık alanda bulundu

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen polis memuru İsmail Tarhan'a (35), karaciğer yetmezliği tanısıyla yatış verilmişti.

Tarhan 6 Kasım'da doktorların izni olmadan hastaneden ayrılmıştı. Tarhan'dan haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ile AFAD ekipleri geniş çaplı bir arama başlatmıştı.

Ekipler, hastane çevresi, Dicle Nehri ve bölgedeki göletlerde arama yapmaktaydı.

DİCLE NEHRİ YAKININDA SAZLIK ALANDA BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Tarhan'ın cansız bedeninin Dicle Nehri yakınlarındaki sazlık alanda bulunduğu belirtildi. Cenazenin, olay yerinde yapılacak incelemenin ardından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

