Diyarbakır'da spor yapmak isteyen çok tesis yok: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı seslendi!

Amatör spor toplumsal hayatın en önemli etkinliklerinden biri, sağlıklı gençlik ve gelecek için de gerekli. Diyarbakır, spor tesisleri yönünden kısıtlı illerimizin başında geliyor.

Editör: Ekrem Demir

Amatör spor toplumsal hayatın en önemli etkinliklerinden biri, sağlıklı gençlik ve gelecek için de gerekli. Diyarbakır, spor tesisleri yönünden kısıtlı illerimizin başında geliyor. Spor yapmak isteyen gençlerin tesise ve desteğe ihtiyacı var. Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan sorunlarını ve taleplerini Ulusal Kanal'a anlattı.

SPOR TESİSLERİ NEREDEYSE YOK 

Diyarbakır gençliğini terör, uyuşturucu gibi tehditlere karşı korumak istiyor. Amatör spor bunun önemli bir aracı ama spor yapacak imkan neredeyse yok. Diyarbakır iline baktığın zaman en büyük sorunumuz tesis sorunu.

İmkansızlıklara rağmen lisanslı sporcu sayısı 90 bini aşarken desteklerle bu rakamın katlanarak büyüyeceği düşünülüyor. Ekonomik şartlar nedeniyle gençlik tehdit altında, sporla elinden tutmak gerekiyor.

Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan taleplerini anlattı: "Biz Diyarbakır gençlerini sporla sosyal alana çekmek istiyoruz. Bunun için de mutlaka kulüplerimize destek ve tesis istiyoruz."

BELEDİYELER KAYNAKLARI FARKLI YERLERE HARCIYOR

Yasal olarak Büyükşehir belediyelerinin bütçelerinden binde 7, ilçe belediyelerinin de binde 12’lik amatör spora destek vermesi gerekiyor. Ancak bu destekleri belediyeler başka alanlarda kullanıyor.

Başkan Dayan konuya ilişkin: "Belediyelerin bütçelerinden spora ayrılan bütçeyi yalnızca Amatör kulüplerimizin hizmetine sunsunlar ki bu gençlerimizi spora kazandıralım, başka alanlarda kullanmasınlar. Genel Müdürlük ve Spor bakanlığının da amatörlere artık daha güçlü bir şekilde destek vermesi lazım ki 2 yıldır yardım vermiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# diyarbakır # amatör # kulüp
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