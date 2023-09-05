Diyarbakır’da su kavgası can aldı

 Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde köylüler arasında çıkan su kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da su kavgası can aldı
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 Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde köylüler arasında çıkan su kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Vatandaşların sırayla bahçelerini suladığı Mutluca köyünde dün Alkan ailesi ile köy muhtarı Celal E. arasında su yüzünden çıkan tartışmada muhtar darp edildi. Taraflar arasında bugün de devam eden husumette Emin Alkan (28), diğer ailenin fertleri tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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