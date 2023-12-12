Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.



Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Çalışmalar sonucu Silvan ve Hazro'da 13 noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonda, PKK yapılanmasında aktif rolü bulunan 10 şüpheli yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar ve uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.



Gözaltında bulunan şüpheliler adli işlemlerin tamamlanması için Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.