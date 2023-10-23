Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası Depremzede Çocukların Hizmetinde

Kahramanmaraş'ta kurulan Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası depremzede çocuklar için terapi merkezine dönüştü. Merkezde çocuklar hem bilimi hem de teknolojiyi yakından ilgilendiriyor.

Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası Depremzede Çocukların Hizmetinde

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta yıkımın en çok etkilediği çocuklar için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 alanında açılan Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası minik yavrular için adeta terapi merkezine dönüştü.

Onikişubat Belediyesi tarafından 800 bin metrekare alana inşa edilen EXPO 2023 alanında çiçek bahçeleri içinde çocuklar için atölyelerin yer aldığı Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası kuruldu.

Doğa Okulu Çocuk Dünyası’nda matematik evinden; bilim evine, Mutfak evinden; deney gözlem evine, resim evinden; müzik evine çok sayıda atölye alıyor.

Çocuklar merkezde doğa ve tabiat ile iç içe yaşayarak hem bilimi hem de teknolojiyi yakından öğreniyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek deprem sonrasında hızlı normalleşmeye Expo’nun her anlamda katkı sunacağını söyledi.

İsrail'de Ordu İle Hükümet Arasında Kriz Mi Var?İsrail'de Ordu İle Hükümet Arasında Kriz Mi Var?Dünya
# doğa okulları # Kahramanmaraş
Çok Okunanlar
Barış Manço'nun Şarkılarına Konu olan Şifa Karışımı!
Barış Manço'nun Şarkılarına Konu olan Şifa Karışımı!
İsrail Hedefleri Vuruluyor!
İsrail Hedefleri Vuruluyor!
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
23 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
23 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Döviz Kuru Güne Nasıl Başladı? Dolar, Euro ve Sterlinde Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
Döviz Kuru Güne Nasıl Başladı? Dolar, Euro ve Sterlinde Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
Öne Çıkanlar Putin'i Yargılayan Lahey Adalet Divanı Neden Netanyahu'yu Yargılamıyor? | Halil Nebiler Putin'i Yargılayan Lahey Adalet Divanı Neden Netanyahu'yu Yargılamıyor? | Halil Nebiler Tab Gıda Ne Zaman İşleme Başlayacak? Tab Gıda Ne Zaman İşleme Başlayacak?