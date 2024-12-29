Doğu Anadolu'da aşırı kardan dolayı birçok köy ve yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, birçok ilde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Erzurum, Kars, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de toplamda yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı köy ve mahalle yollarını açmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Erzurum ve Kars’ta 288 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum’da kar yağışı nedeniyle 281 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kars’ın Kağızman ilçesinde de 7 köy yolu kar nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Elazığ ve Bingöl’de 92 yerleşim yeri ulaşıma kapalı

Elazığ’da kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 köy yolunun kapandığı bildirildi. İlçelerden Karakoçan’da 23, Kovancılar’da 6 ve Palu’da 2 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Bingöl’de ise toplam 61 köy yolunun kapandığı belirtildi. İl genelinde merkez ve ilçelerde karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Van, Muş ve Bitlis’te 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van’da kar ve tipi nedeniyle 68 mahalle ve 95 mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis’te 58 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. İl Özel İdaresi Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ekiplerin çalışmalarına hız verdiğini belirtti.

Muş’ta ise 55 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı açıklandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele ettiklerini ve en kısa sürede yolları açmayı hedeflediklerini söyledi.

Hakkari’de önceki gün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 11 köy ve 40 mezra yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Bazı bölgelerde genişletme çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri de şehir merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.