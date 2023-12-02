Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili

ŞOK Marketler'de 2-5 Aralık İndirimleri Başladı! Salıya Kadar Devam Edecek!

İltihap, Miyop, Yağ Sökücü... Bu Meyve Hepsini Aynı Anda Yapıyor! Bu Meyvede Yok Yok!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?