Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum'da otomobillerin camları buzla kaplandı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, Ardahan'da ise sis etkiliydi. Yurttan manzaralar geliyor ekranlarınıza.

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili

Camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Otomobillerin camları buz tuttu. Karla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde ise vatandaşlar, hayvanlarını kar üzerinde yemledi.

Erzurum'da, bitkilerde kırağı oluştu. Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü kentte ekipler buz ve kar temizliği yaptı.

Ardahan'da da soğuk hava etkili olurken sisi ve buzlanmayı beraberinde getirdi.

# Ardahan
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