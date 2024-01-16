Dolandırıcılara operasyon: 51 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 51 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların; farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları, vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara “hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği” yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri, ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5.885.000 TL mağdur ettikleri saptandı

Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.