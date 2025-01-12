Drift ve makas atan 3 sürücüye 149 bin 414 lira ceza

İstanbul'un Pendik ve Kadıköy ilçelerinde iki sürücünün araçlarıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüler sosyal medyada yayıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri söz konusu görüntüler üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

Görüntülerin 1 Ocak'ta Pendik'te çekildiğini belirleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen sürücüler Y.E.Ö. ve C.S'yi gözaltına aldı.

İki sürücüye toplam 133 bin 947 lira cezai işlem uygulandı. İkinci kez drift attığı belirlenen C.S'nin sürücü belgesi daimi iptal edildi, otomobili 60 gün trafikten menedildi.

Aynı tarihte Kadıköy D-100 kara yolu güney yan yol Göztepe mevkisinde otomobiliyle makas attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan M.Ç. de gözaltına alındı. Bu sürücüye 15 bin 467 lira para cezası kesildi.

M.Ç, Y.E.Ö. ve C.S. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.