Düzce belediyesinden altyapı çağrısı: 5 ilçenin kanalizasyonu Melen Çayı'na akıyor!

Düzce Belediyesi, İstanbul’a içme suyu sağlayan Melen Çayı’na 5 ilçeden kanalizasyon akışı olduğunu tespit etti. Başkan Özlü, İBB ve İSKİ’yi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Düzce belediyesinden altyapı çağrısı: 5 ilçenin kanalizasyonu Melen Çayı'na akıyor!
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Düzce Belediyesi, İstanbul’un içme suyunun önemli bir kısmını karşılayan Melen Havzası’nda, Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölyaka ilçelerinden kanalizasyon sistemlerinin doğrudan Melen Çayı ve kollarına aktığını açıkladı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün yaptığı açıklamada, Düzce merkezde görülen kanalizasyon probleminin diğer ilçelerde daha ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekildi. Özlü, Ocak 2025 tarihli görüntülerin durumun vehametini ortaya koyduğunu belirtti.

"SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLMELİ"

İstanbul’un içme suyu ihtiyacının %36’sını karşılayan Melen Havzası, 2008 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) sorumluluğunda bulunuyor. Ancak Düzce Belediyesi’ne göre, İSKİ’nin sert kuralları tarım, sanayi ve turizm gibi sektörlerde yatırımları engelliyor. Özellikle arıtma taahhüdü sunan girişimlerin bile ruhsat alamaması, bölgedeki yatırımları sekteye uğratıyor.

Başkan Özlü, 17 Ocak’ta yaptığı açıklamada, konunun münferit bir vidanjör olayından öte, sistematik bir altyapı problemi olduğunu vurgulamış ve İBB ile İSKİ’ye seslenerek yatırımlarını tamamlama çağrısında bulunmuştu. Özlü: "Buna rağmen, özel hükümlerin sadece denetim ve yaptırım kısmında faal olan İSKİ, sınırlar içinde yer alan çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için adeta aşılmaz engel olarak görülüyor. İSKİ’nin sert kuralları sebebiyle tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere çeşitli iş kollarında yatırımlar da sekteye uğruyor. Öyle ki arıtma taahhüdünde bulunan teşvikli girişimler dahi İSKİ’nin yaptırımları karşısında ruhsat alamıyor, faaliyetlerine başlayamıyor. Hal böyle iken Düzce merkezde şahit olunan kanalizasyonların durumu aynı şekilde Melen Havzası içindeki ilçelerde de tespit edildi. Ocak 2025 tarihli görüntüler tek tek incelendiğinde Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca ve Gölyaka’da kanalizasyon sistemlerinin Melen Çayı ya da ona ulaşan kollarına bağlandığı kayda geçirildi."ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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