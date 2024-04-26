Düzce'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu!

Düzce’de polis ekiplerince eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Düzce'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu!
Editör: Metehan Gül

Düzce’de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü birimleri tarafından Çamköy Mahallesi ve çevresindeki 7 adreste eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. 

Düzce'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! - Resim : 1

Çalışmada "Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak” suçundan 6 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 gram esrar, 1,5 gram sentetik kannabinoid, 0.60 gram toz esrar, 0,10 gram metamfetamin, 17 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 1 şahsa işlem yapılırken ikamette yapılan aramada 12 kilogram tütün, 30 bin adet tütün doldurulmuş makaron sigara, 16 bin 600 adet boş makaron ve 2 adet otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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