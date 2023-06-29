Düzce'de kavgada bıçaklar çekildi! 3 kişi bıçakla yaralandı

Düzce'de iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de kavgada bıçaklar çekildi! 3 kişi bıçakla yaralandı
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Millet Bahçesi mevkisinde bir kafede iki grup arasında, iddiaya göre "laf atma" yüzünden kavga çıktı.

Onur Ö. (23) ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadın darbedildi ve bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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