Düzce'de korkunç kaza: Can kaybı arttı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde yayaya çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu ve yaya hayatını kaybetti.
Enes Eren (23) yönetimindeki plaka tescili bulunmayan motosiklet, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Güneyaltı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a (60) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Eren ile yolcu Ömer Faruk Baltacı (25) ve Acar yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Baltacı ve Acar da burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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