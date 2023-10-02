Düzce'de Rüzgar Etkili Oldu! Dalga Boyu 5 Metreyi Aştı

Düzce'nin Karadeniz sahilinde dalgalar 5 metreyi buldu. İlde etkili olan rüzgarın şiddetiyle balıkçılar denize açılamadı.

Düzce'de Rüzgar Etkili Oldu! Dalga Boyu 5 Metreyi Aştı

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı ilçede sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na demirledi. Günlük yaşamın da olumsuz etkilendiği ilçede dalga boyu 5 metreyi buldu. Sağanak ve kuvvetli rüzgarın ilçede 2 gün daha etkisini göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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