Düzce'de sokakta silahlı saldırı!

Düzce’nin Orhangazi mahallesinde 30 yaşlarında genç silahla yaralandı.

Düzce'de sokakta silahlı saldırı!
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Düzce’nin Orhangazi Mahallesi 507. Sokakta meydana gelen olayda 30 yaşlarında ki T.İ. silahla yaralandı. 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan gence olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaralama olayı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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