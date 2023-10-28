Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilçeye bağlı Zekeriya köyünde A.A'nın (39) ikamet ettiği evde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu yönünde ihbar alan jandarma operasyon düzenledi.

Düzce ve Gölyaka'dan jandarma ekiplerinin söz konusu evde yaptıkları aramada 70 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve 1,07 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

# Düzce
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