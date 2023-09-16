Edirne'de dronlu denetim! İnsan kaçakçıları yakayı ele verdi

Edirne göçmen kaçakçılığına karşı Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Edirne otoban gişelerinde jandarma ekipleri dron ile denetimlerde bulundu. Durdurulan 2 plakalı ticari taksilerde Suriye uyruklu 9 göçmen tespit edildi. "İnsan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan taksi sürücülerine 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

Jandarma ve sınır devriyeleri tarafından Edirne ve ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 445 göçmen tespit edildi.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.