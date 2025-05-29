Edirne'de jandarma kovalamacası! İki araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlımüsellim köyü yakınlarında yapılan rutin yol kontrolleri sırasında şüpheli iki araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak her iki araç da ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, hızla harekete geçerek kaçan araçları takibe aldı.

ARAÇLAR DURDURULDU, SÜRÜCÜLER YAYA KAÇTI

Kısa süren takip sonrası jandarma ekipleri, her iki aracı da durdurmayı başardı. Araçlardan inerek yaya olarak kaçan sürücülerden biri, 17 yaşındaki E.G., bölgede çıkan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Diğer sürücünün yakalanması için ise jandarma ekipleri çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Durumdan şüphelenen ekiplerin yaptığı aramada, her iki aracın içerisinde toplam 13 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından hakkında ev hapsi kararı verilen E.G., yargı süreci boyunca ikametinde gözetim altında tutulacak. Jandarma, olayla bağlantılı diğer sürücünün yakalanması için bölgede hem havadan hem karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.