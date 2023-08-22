Edirne'de operasyon! 111 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor. Yapılan operasyonda yüzlerce göçmen ve binlerce dolar para yakalandı.

Edirne'de operasyon! 111 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 26 ekip 105 personelle denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde 111 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, bazı adreslerde yapılan kontrollerde 11 bin 320 lira, 320 avro ve elektrikli tel kesme makinesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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