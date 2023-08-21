Edirne'de tonlarca kök Hint keneviri ele geçirildi

Edirne'de iki tarlada 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edirne'de tonlarca kök Hint keneviri ele geçirildi
kök Hint keneviri
Editör: Süleyman Daban
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım Mahallesi Kazanova mevkisinde iki tarlada arama yaptı.

Aramada 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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