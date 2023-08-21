Edirne'de tonlarca kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım Mahallesi Kazanova mevkisinde iki tarlada arama yaptı.

Aramada 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı.