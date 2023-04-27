EGM açıkladı: 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. Polis Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "10 bin öğrenci alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

EGM açıkladı: 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek
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Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. Polis Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30. Dönem POMEM adaylarının dikkatine. Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans (6 bin 800 erkek ve 1 bin 200 kadın), 2 bin önlisans (bin 700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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