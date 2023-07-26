Ehliyet sahiplerine bakanlıktan tarih uyarısı! O tarihe kadar yaptırmayanlara...

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve dünyada etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı belirtildi. Böylelikle, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son gün tarihi 31 Aralık 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmış oldu.

Ehliyet yenileme randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler, yenileme işlemlerini gerçekleştirebilir.

ESKİ EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alınıyor. Gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıran kişiler, yenileme işlemlerini kolayca yapabiliyor. Eski ehliyetler 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecek kişiler, bu işlemler için toplamda 15 TL ödemeleri gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEDE GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme işlemi yapacak olan vatandaşların şu belgeleri hazır bulundurmaları gerekiyor.

•Kimlik belgesi

• Sürücü sağlık raporu

•Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

• Adli sicil belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

ESKİ EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alabileceği bildirildi. Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılından sonra bu tutar çok fazla artacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecek sürücüler toplam 15 TL ödeyecek.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, kaybedenler veya çaldıranlar ise toplamda 769 TL ödeyecek.

Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr