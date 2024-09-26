Ehliyet yenileyecekler dikkat! 2 TL'lik sorun büyüyor

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak ve trafikte eski tip ehliyet kullandığı tespit edilen kişilere ceza uygulanacak. Şu an geçerli olan ceza miktarı 4.064 T. Tutarın 2024 yılında 12 bin TL’ye çıkması bekleniyor. Zammın kapıda olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor ve vatandaşlar bu işlemler sırasında bazı zorluklarla karşılaşıyor.

2 TL İÇİN ÖDEME ALANI BULUNMUYOR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, ehliyet yenileme işlemi için 13 TL kağıt bedeli ve 2 TL vakıf bedeli olmak üzere toplam 15 TL ödenmesi gerekiyor. Bu ödemeler anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle vatandaşlar genellikle internet üzerinden ödeme yapmayı tercih ediyor.

Vergi dairesinin internet sitesi üzerinden yapılan ödemelerde, yalnızca 13 TL'lik kağıt bedeli kabul ediliyor, ancak 2 TL'lik vakıf bedeli için ödeme alanı bulunmuyor. Bu durumda, 13 TL'yi internet üzerinden ödedikten sonra kalan 2 TL'yi bankadan yatırmanız gerekiyor. Eğer çalıştığınız banka anlaşmalı değilse, bu ödeme için banka sırasına girmeniz gerekiyor çünkü ATM'ler 2 TL’lik küçük bir ödemeyi kabul etmiyor.

Bu süreç, vatandaşları yeniden bankadan 15 TL’lik ödemeyi yapmaya zorunlu bırakıyor ve internet üzerinden yapılan 13 TL'lik ödeme geçersiz hale geliyor. Sosyal medyada ise konuyla ilgili şikayetler artıyor.